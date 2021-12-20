В Совфеде объяснили, зачем Байден поручил предотвратить вторжение РФ на Украину

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал Pravda.Ru поручение американского лидера Джо Байдена предотвратить вторжение России на Украину за четыре недели.

"Европа и Америка многие годы живут антироссийской темой. Они выдумывают угрозы со стороны России. Их же военно-промышленному комплексу надо как-то получать заказы, выпускать продукцию. Но это же можно делать только тогда, когда есть какая-то угроза", — сказал сенатор.

Цеков добавил, что американские власти "нагоняют страх" на своих граждан и Евросоюз, чтобы доказать, что они работают над обеспечением защиты Соединённых Штатов.

Ранее президент США Джо Байден дал указание своей администрации действовать быстро в отношении предотвращения "агрессии" России.

"То, что мы делаем, рассчитано, исходя из того, что у нас осталось всего около четырёх недель", — сказал лидер.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.