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В Совфеде объяснили, зачем Байден поручил предотвратить вторжение РФ на Украину

Мир

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал Pravda.Ru поручение американского лидера Джо Байдена предотвратить вторжение России на Украину за четыре недели.

В Совфеде объяснили, зачем Байден поручил предотвратить вторжение РФ на Украину

"Европа и Америка многие годы живут антироссийской темой. Они выдумывают угрозы со стороны России. Их же военно-промышленному комплексу надо как-то получать заказы, выпускать продукцию. Но это же можно делать только тогда, когда есть какая-то угроза", — сказал сенатор.

Цеков добавил, что американские власти "нагоняют страх" на своих граждан и Евросоюз, чтобы доказать, что они работают над обеспечением защиты Соединённых Штатов.

Ранее президент США Джо Байден дал указание своей администрации действовать быстро в отношении предотвращения "агрессии" России.

"То, что мы делаем, рассчитано, исходя из того, что у нас осталось всего около четырёх недель", — сказал лидер.

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