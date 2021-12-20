Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков для Pravda.Ru прокомментировал призывы украинского президента Владимира Зеленского ввести превентивные санкции против России.
"Борьба с Россией — смысл жизни нынешнего президента Украины и вообще всего руководства этой страны. Им надо каждый день нечто новенькое предлагать. Вот новую тему придумали, что надо вводить санкции предупредительные. Таким образом Зеленский демонстрирует, что он живёт этими проблемами", — сказал сенатор.
По его мнению, грамотные политики мыслят геополитически, а не "узкорегионально и узкоевропейски". Помимо Европы и США есть и другие страны, напомнил Цеков. Он отметил, что в наше время являются влиятельными, например, Китай и Индия.
"Уже исчерпали европейцы, по большому счёту, все эти санкции в отношении России. Мы уже к ним адаптировались, мы уже даже достигли определённых успехов на фоне этого санкционного режима. Например, мы стали экспортёрами сельхозпродукции разнообразной. Это результат тех санкций, которые они против нас вводят", — заявил член Совфеда.
Также сенатор подчеркнул, что попытки Запада ввести санкций в отношении России могут стать наказанием для самих европейских стран. В качестве примера Цеков привёл угрозы отключить Москву от международной банковской системы SWIFT. Если это случится, государства вряд ли смогут покупать у РФ газ и нефть, объяснил член СФ.
"Это рассказывают люди, которые всё понимают поверхностно, и люди, которые довели Украину до ручки. Не мы. Украину унизили, растоптали и сделали народ Украины самым обездоленным народом. Это сделали они. Пытаются валить на нас", — заключил сенатор.
Ранее Зеленский призвал направить санкции против РФ не постфактум, а превентивно, чтобы власти не смогли даже подумать о вторжении на Украину. Об этом президент сказал во время брифинга с главами Литвы и Польши.
"Должны быть мощные превентивные меры, серьёзные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион", — заявил Зеленский, слова которого цитирует РИА Новости.
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