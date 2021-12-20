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В Совфеде объяснили идею Зеленского ввести предупредительные санкции против РФ

Мир

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков для Pravda.Ru прокомментировал призывы украинского президента Владимира Зеленского ввести превентивные санкции против России.

В Совфеде объяснили идею Зеленского ввести предупредительные санкции против РФ

"Борьба с Россией — смысл жизни нынешнего президента Украины и вообще всего руководства этой страны. Им надо каждый день нечто новенькое предлагать. Вот новую тему придумали, что надо вводить санкции предупредительные. Таким образом Зеленский демонстрирует, что он живёт этими проблемами", — сказал сенатор.

По его мнению, грамотные политики мыслят геополитически, а не "узкорегионально и узкоевропейски". Помимо Европы и США есть и другие страны, напомнил Цеков. Он отметил, что в наше время являются влиятельными, например, Китай и Индия.

"Уже исчерпали европейцы, по большому счёту, все эти санкции в отношении России. Мы уже к ним адаптировались, мы уже даже достигли определённых успехов на фоне этого санкционного режима. Например, мы стали экспортёрами сельхозпродукции разнообразной. Это результат тех санкций, которые они против нас вводят", — заявил член Совфеда.

Также сенатор подчеркнул, что попытки Запада ввести санкций в отношении России могут стать наказанием для самих европейских стран. В качестве примера Цеков привёл угрозы отключить Москву от международной банковской системы SWIFT. Если это случится, государства вряд ли смогут покупать у РФ газ и нефть, объяснил член СФ.

"Это рассказывают люди, которые всё понимают поверхностно, и люди, которые довели Украину до ручки. Не мы. Украину унизили, растоптали и сделали народ Украины самым обездоленным народом. Это сделали они. Пытаются валить на нас", — заключил сенатор.

Ранее Зеленский призвал направить санкции против РФ не постфактум, а превентивно, чтобы власти не смогли даже подумать о вторжении на Украину. Об этом президент сказал во время брифинга с главами Литвы и Польши.

"Должны быть мощные превентивные меры, серьёзные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион", — заявил Зеленский, слова которого цитирует РИА Новости.

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