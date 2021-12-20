Президент Литвы: НАТО нужен чёткий план против России

НАТО нужно подготовить план действий против России, который будет учитывать сразу несколько сценариев развития событий, заявил Гитанас Науседа, президент Литвы. По мнению лидера, альянсу следует разместить свои войска на Украине.

Он сделал акцент на том, что концентрация войск будет правильным решением, однако только этого мало.

"НАТО должна отреагировать не только тем, что она сконцентрирует свои войска на восточном фланге, но и усилением своего военного потенциала. Повышение военного потенциала — это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий Б, сценарий С", — передаёт РИА Новости его слова.

В последнее время западные страны постоянно обвиняют Россию в эскалации на границе Украины. Представители власти с российской стороны уже не раз отвечали, что никакой подготовки к "вторжению" не ведётся.

Ранее в Литве министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что республика готова передать Украине летальное оружие. По его мнению, украинская сторона — это жертва, которой необходимо защищать себя всеми возможными средствами.

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