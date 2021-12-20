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В СНБО Украины заявили, что концентрация армии РФ на границе "не очень критична"

Мир

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в стране могут объявить военное положение в любой момент. Однако глава СНБО подчеркнул: пока в этом режиме нет необходимости.

В СНБО Украины заявили, что концентрация армии РФ на границе "не очень критична"

"Я бы не пугал людей сейчас введением военного положения. Решения будут приниматься в зависимости от тех обстоятельств, которые сегодня будут в стране. Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств нет", — сказал Данилов в интервью Апостроф TV.

При этом руководитель СНБО указал на готовность ввести военное положение хоть завтра. Как отметил Данилов, события 2014 года не повторятся, украинские солдаты защитят территорию. По словам секретаря, руководство страны наблюдает за ситуацией на границах и пока не замечает опасности.

"Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границах с нашей территорией? Да, есть. Но оно не очень критично, чтобы сейчас говорить: "Всё, вот завтра они начнут". Мы этого сейчас не видим", — сообщил Данилов.

Ранее украинская актриса и режиссёр Любовь Титаренко заявила, что российский президент Владимир Путин знает, что украинцы являются братским народом, поэтому вторжения Москвы на чужую территорию не будет. По мнению Титаренко, лидер РФ — авторитет на международной площадке, он не допустит нападения на Украину.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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