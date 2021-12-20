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Зеленский прокомментировал идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии, то Киев будет знать, где оно находится.

Зеленский прокомментировал идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал в беседе с РИА Новости, что в случае размещения ядерного оружия НАТО в Польше Белоруссия предложит России сделать то же самое на своей территории. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявление Лукашенко является предостережением Западу. Также глава МИД Белоруссии Владимир Макей допускал возможность размещения в Белоруссии ядерного оружия в случае угрозы со стороны Североатлантического альянса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что если НАТО разместит вооружение у границ России, то Москва примет шаги для балансировки ситуации.

По словам Зеленского, в последние годы он много раз слышал о размещении ядерного оружия в разных уголках мира, в том числе в Крыму.

"Сейчас мы слышим информацию по Белоруссии… Я считаю, что такими вещами нельзя играть. А для Украины это достаточно привычная ситуация по очередной информационной атаке со стороны России и некоторых представителей Белоруссии. Ну по крайней мере мы будем точно знать, если так случится, где будет размещена часть ядерного оружия РФ", — подчеркнул украинский лидер.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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