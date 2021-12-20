Песков: Украина не вносила предложений о встрече Зеленского и Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не получила от Украины предложений по поводу встречи украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря повлиял ли закон Зеленского об упрощённом гражданстве на организацию будущей встречи глав двух государств.

"Ну, на самом деле, какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведётся, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем. Поэтому этот фактор здесь вряд ли может играть какую-то роль", — передаёт информационное агентство РИА Новости его слова.

Ранее Зеленский немногословно прокомментировал онлайн-переговоры Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Он оценил их позитивно, однако говорить что-либо ещё отказался, пока не обсудит прошедший телемост с президентом США.

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