В МИД ФРГ отреагировали на предложения России по гарантиям безопасности

По сообщению представителя министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе, сейчас Берлин с другими членами ЕС и НАТО рассматривает предложения России по гарантиям безопасности.

Как пишет РИА Новости, Зассе уточнила, что предложения, выдвинутые Россией, ясны, и добавила, что они не отменяют необходимости диалога между обеими сторонами.

"Предложения, сделанные Россией на прошлой неделе, российский МИД сам обнародовал, это значит, что содержание ясно… Речь сейчас идет о том, чтобы, конечно, обсудить эти предложения, представленные русскими, в соответствующих форматах для диалога. Сами по себе предложения не могут заменить обсуждения между партнерами и с Россией. Это означает вновь сделать возможными эти переговоры, вести диалог с Россией и, конечно, обсуждать содержательные вопросы", — отметила Зассе.

Она уточнила, что Германия вместе с партнёрами в НАТО и ЕС сейчас обсуждает предложения, автором которых выступила Россия.

Ранее РФ обнародовала проект соглашения с США и НАТО касательно взаимных гарантий безопасности, отказе от ракет в пределах досягаемости друг друга и нерасширении НАТО на восток на территории бывших республик СССР, в частности, Украины.





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