В египетской Александрии выпал снег

Циклон из Европы принёс в египетскую Александрию снегопад. Фотографиями и видео делятся в соцсетях местные жители. Днём снег растаял и затопил город на берегу Средиземного моря.

Как пишет РИА Новости, снегопад начался в воскресенье, 19 декабря. На Египет обрушился циклон, который принёс ливни на севере страны и песчаные бури в центре.

В центре Синайского полуострова ночью температура опустилась до минус двух, на побережье Средиземного моря не поднималась выше +7, при этом был ураганный ветер. Синоптики посоветовали жителям не подходить близко к деревьям и рекламным столбам, а водителям не рекомендуется выезжать без особой необходимости.

По прогнозам, непогода продержится ещё сутки. Порты на Средиземном и Красном морях пока не принимают суда из-за 5-метровых волн.

В конце августа 2021 года холодный фронт обрушился на ряд провинций Южно-Африканской Республики. Там прошли сильные снегопады и ураганный ветер, его порывы достигали 80 километров в час. В ЮАР были побиты исторические рекорды самой низкой температуры. Холода до минус 10 продержались около недели.

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