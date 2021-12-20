Трамп пренебрёг жизнями и провалил борьбу с COVID-19, заявили в Китае

Бывший президент США Дональд Трамп перекладывает ответственность на Китай за появление COVID-19, однако он виноват в пренебрежении жизнями людей и проваленной борьбе с коронавирусом в своей стране. Такое заявление сделал Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР.

"За время, пока Дональд Трамп находился у власти, количество подтверждённых случаев COVID-19 в США превысило 24 миллиона, а количество смертей — 410 тысяч. Независимо от того, будут ли эти лицемерные политики пытаться перекладывать на других вину или отвлекать внимание, это не сможет изменить того обстоятельства, что они пренебрегли жизнями и здоровьем людей, и что их противоэпидемиологические меры были неэффективны", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее Трамп заявил, что Китай должен триллионы долларов миру в качестве компенсации за появление коронавируса и причинённый ущерб, при этом он не смог привести вразумительных доказательств в подтверждение своих слов.

"Китаю придётся заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации. У Китая нет столько денег, чтобы выплатить эти компенсации. Я считаю, что по всему миру, я не говорю только о США, было нанесено ущерба на 60 триллионов долларов. У Китая нет 60 триллионов", — сказал он в интервью Fox News.

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