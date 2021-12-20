В Белоруссии назвали сроки создания объединённого с РФ рынка электроэнергии

Первый этап создания объединённого рынка электроэнергии Белоруссии и РФ планируется завершить к январю 2024 года. Об этом сообщил белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

Как заявил глава министерства на пресс-конференции в Минске, утверждённой РФ и Белоруссией союзной программой предусмотрено, что с 1 января 2024 года объединённый энергорынок будет работать "в режиме взаимодействия уполномоченных субъектов хозяйствования".

По словам Каранкевича, которые приводит "Интерфакс", к началу 2027 года интеграцию в этой сфере предполагается углубить, что должно создать условия для участия в работе рынка на равных условиях производителей и потребителей электроэнергии обеих стран.

Ранее белорусский посол в РФ Владимир Семашко заявил, что начало работы общего газового рынка двух стран было бы возможным уже в январе 2022 года, поскольку необходимая для этого инфраструктура уже есть. Однако на создание инфраструктуры объединённого энергорынка, по словам дипломата, нужно 3-4 года.

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