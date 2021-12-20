Украинские националисты кричали и жгли файеры во время концерта Басты в Киеве

На концерте рэпера Василия Вакуленко в Киеве националисты организовали пикет, а также зажгли сигнальные огни. Протестующие потребовали прекратить мероприятия с российскими звёздами на территории Украины.

Возле здания "Стерео плаза" активисты демонстрировали плакаты со следующими надписями:

"Полный запрет выступлений москвоартистов",

"Нет московской экспансии на Украине".

Как рассказали журналисты в эфире телеканала "1+1", негодующая толпа кричала "позор". Также возмущённые граждане зажигали сигнальные шашки. Фанаты Басты пытались поспорить с националистами и доказать, что творчество не связано с политикой. Пикет не помешал выступлению, в ходе мероприятия никто не пострадал.

Ранее украинский националист Сергей Стерненко в Facebook раскритиковал политиков за разрешение Басте и Моргенштерну выступать на территории страны. По мнению активиста, этих музыкантов продвигает пророссийская организация. Стерненко назвал исполнителей из России "крымнашистами" и подчеркнул, что их деятельность унижает граждан Украины.

"Пускать сюда крымнашиста — однозначная провокация и унижение для украинцев", — написал националист.

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