На концерте рэпера Василия Вакуленко в Киеве националисты организовали пикет, а также зажгли сигнальные огни. Протестующие потребовали прекратить мероприятия с российскими звёздами на территории Украины.
Возле здания "Стерео плаза" активисты демонстрировали плакаты со следующими надписями:
Как рассказали журналисты в эфире телеканала "1+1", негодующая толпа кричала "позор". Также возмущённые граждане зажигали сигнальные шашки. Фанаты Басты пытались поспорить с националистами и доказать, что творчество не связано с политикой. Пикет не помешал выступлению, в ходе мероприятия никто не пострадал.
Ранее украинский националист Сергей Стерненко в Facebook раскритиковал политиков за разрешение Басте и Моргенштерну выступать на территории страны. По мнению активиста, этих музыкантов продвигает пророссийская организация. Стерненко назвал исполнителей из России "крымнашистами" и подчеркнул, что их деятельность унижает граждан Украины.
"Пускать сюда крымнашиста — однозначная провокация и унижение для украинцев", — написал националист.
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