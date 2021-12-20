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Рябков: Москва надеется на быстрый ответ США по гарантиям безопасности

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Москва с нетерпением ждёт ответа Вашингтона на выдвинутые ею предложения по гарантиям безопасности. Об этом уведомил 20 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, подчеркнув остроту текущей ситуации, грозящей ещё большими осложнениями.

Рябков: Москва надеется на быстрый ответ США по гарантиям безопасности

"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению", — сообщил Рябков представителям прессы, в том числе РИА Новости.

Замглавы МИД РФ призвал Вашингтон не медлить с ответом и продемонстрировал готовность России к немедленным переговорам.

"Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам", — отметил заместитель министра.

17 декабря министерством иностранных дел России был обнародован проект договора с США и представителями НАТО относительно гарантий безопасности. Проект уже направлен Вашингтону и его партнёрам. В договоре, в частности, предлагается гарантировать, что НАТО не будет расширяться на восток на территории Украины.

Сергей Рябков считает, что США и НАТО обязаны отреагировать на предложение России, в противном случае конфликт между ними и РФ может ещё больше обостриться.

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Брифинг С.Рябкова на тему «Инициативы России по гарантиям безопасности» , Москва, 17 декабря 2021 г.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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