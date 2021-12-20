Ведьмы, казнённые 300 лет назад, будут посмертно помилованы

Тысячи людей, в основном женщин и девочек, которых сотни лет назад обвинили в колдовстве в Шотландии, будут помилованы. Это результат двухлетней кампании, проводимой группой активистов "Ведьмы Шотландии".

Как рассказала газета Sunday Times,

"преступления женщин были разнообразны, и более половины обвиняемых по Закону о колдовстве в период с 1563 по 1736 год были казнены, из них около 85% — женщины".

Администрация премьер-министра Шотландии Николы Стерджен поддержала законопроект, предложенный в парламенте, в котором содержится призыв к правительству посмертно "очистить имена жертв".

Активистки Клэр Митчелл КК и Зои Вендитоцци запустили петицию в Международный женский день 2020 года, требуя, чтобы власти помиловали "невинно казнённых", извинились и увековечили память тех, кто был убит как ведьмы в Шотландии. Первого сентября парламентский комитет согласился передать этот вопрос правительству Шотландии.

По данным ST, законопроект о помиловании может быть принят уже летом 2022 года. Натали Дон, законодатель Шотландской национальной партии, сказала газете, что "это правильно" и что "это зло должно быть исправлено, а эти женщины должны быть помилованы.”

Охота на ведьм, подпитываемая религией и суевериями, не была уникальной для Шотландии. Аналогичная практика применялась в Западной Германии, Франции, северной Италии и Швейцарии, а также на территориях, которые впоследствии стали США. Десятки тысяч женщин, обвинённых в колдовстве, были сожжены на костре или повешены в течение нескольких столетий.

И хотя на Западе преследование ведьм прекратилось к концу 18 века, в других странах мира колдовство по-прежнему считается преступлением. Например,

в Саудовской Аравии в 2009 году было создано подразделение по борьбе с колдовством, и обвиняемые женщины даже были казнены;

Центральноафриканская Республика назначает чрезвычайно суровые наказания тем, кого обвиняют в том, что они ведьмы.

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