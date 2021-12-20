Когда осенью разведывательное сообщество США впервые обнаружило признаки того, что Россия может готовить нападение на Украину, президент Джо Байден дал указание своей администрации действовать — и быстро.
Об этом сообщает CNN.
По данным издания, в Белом доме "опасаются повторения ошибок, допущенных в 2014 году, когда США и Европа были застигнуты врасплох аннексией Крыма Россией".
"То, что мы делаем, рассчитано, исходя из того, что у нас осталось всего около четырех недель", -сказал CNN неназванный высокопоставленный чиновник американской администрации.
Как пишет CNN, ряд мероприятий уже реализован:
Первый шаг — поездка директора ЦРУ Билла Бернса в Москву, чтобы напрямую предостеречь Путина от каких-либо действий.
Далее — резкие публичные предупреждения Путину о том, чтобы он отступил или будут введены жёсткие санкции.
Третий шаг — Вашингтон увеличил военную помощь Украине.
"Высшие должностные лица Байдена сейчас подчеркивают, что последствия будут превосходить все, с чем столкнулась Россия после Крыма. Те санкции "в значительной степени были направлены на то, чтобы препятствовать среднесрочному и долгосрочному развитию конкретных российских государственных компаний путем ограничения их доступа к рынкам капитала и технологиям США". Новые же варианты, которые сейчас рассматриваются, "будут ошеломляющими, немедленными и приведут к значительным издержкам для российской экономики и их финансовой системы",- пишет издание.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о "ловушке" для взаимоотношений Москвы и Анкары.