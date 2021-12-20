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Байден дал "своим" четыре недели, чтобы предотвратить вторжение РФ на Украину

Мир

Когда осенью разведывательное сообщество США впервые обнаружило признаки того, что Россия может готовить нападение на Украину, президент Джо Байден дал указание своей администрации действовать — и быстро.

Байден дал "своим" четыре недели, чтобы предотвратить вторжение РФ на Украину

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, в Белом доме "опасаются повторения ошибок, допущенных в 2014 году, когда США и Европа были застигнуты врасплох аннексией Крыма Россией".

"То, что мы делаем, рассчитано, исходя из того, что у нас осталось всего около четырех недель", -сказал CNN неназванный высокопоставленный чиновник американской администрации.

Как реализуется план по "недопущению захвата Украины Россией"

Как пишет CNN, ряд мероприятий уже реализован:

Первый шаг — поездка директора ЦРУ Билла Бернса в Москву, чтобы напрямую предостеречь Путина от каких-либо действий.

Далее — резкие публичные предупреждения Путину о том, чтобы он отступил или будут введены жёсткие санкции.

Третий шаг — Вашингтон увеличил военную помощь Украине.

"Высшие должностные лица Байдена сейчас подчеркивают, что последствия будут превосходить все, с чем столкнулась Россия после Крыма. Те санкции "в значительной степени были направлены на то, чтобы препятствовать среднесрочному и долгосрочному развитию конкретных российских государственных компаний путем ограничения их доступа к рынкам капитала и технологиям США". Новые же варианты, которые сейчас рассматриваются, "будут ошеломляющими, немедленными и приведут к значительным издержкам для российской экономики и их финансовой системы",- пишет издание.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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