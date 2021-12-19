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Американские сенаторы поругались из-за санкций в отношении "Северного потока-2"

Мир

В США сенаторы устроили жаркую полемику в Twitter из-за голосования по санкциям против "Северного потока-2".

Американские сенаторы поругались из-за санкций в отношении "Северного потока-2"

Ранее республиканец Тед Круз предложил проект, предусматривающий введение экономических санкций из-за строительства российского газопровода. До середины января должно состояться голосование по документу.

Также Круз выразил намерение затормозить утверждение номинаций президента США Джо Байдена на посты в Госдепе. "Это. Не. Демократия", — ответил республиканцу в своем аккаунте сенатор Эрик Сволвелл. Он выразил возмущение по поводу того, что в США политическая система устроена таким образом, что "один человек может затормозить все дипломатические процессы".

"Тише, мальчик. Взрослые дяди работают", — написал Круз в ответ.

К полемике в Twitter подключились другие политики, которые обвинили Круза в том, что он саботирует интересы США.

Строительство "Северного потока-2" было полностью завершено в сентябре 2021 года. Ранее российские официальные лица сообщали, что газопровод будет запущен уже в этом году, однако Федеральное сетевое агентство Германии обязало оператора Nord Sream 2 AG пройти сертификацию и приостановило процедуру, пока организация не создаст дочернюю компанию в ФРГ. Вашингтон и Киев считают, что Москва будет использовать "Северный поток-2" в геополитических целях. Российские власти неоднократно заявляли, что газопровод является исключительно экономическим проектом.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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