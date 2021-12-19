Трамп согласился, что лидер КНР Си Цзиньпин убийца

Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил своё мнение о главе КНР Си Цзиньпине.

Так, экс-президент отметил, что у него были отличные отношения с китайским лидером.

"Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox.

Однако эту речь прервала журналистка Мария Бартиромо. Уточняется, что она выкрикнула: "Он убийца". После Трамп спокойно продолжил свою мысль.

"Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история", — заключил бывший лидер Америки.

Ранее Трамп сказал, что Китай должен триллионы долларов миру за появление коронавируса и причинённый ущерб. Он уверен, что именно Китай виновен в распространении страшной инфекции, охватившей мир, однако не стал приводить конкретные факты в подтверждение своим словам.

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