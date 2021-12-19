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Трамп рассказал, сколько денег должен Китай выплатить миру из-за коронавируса

Мир

Китай должен триллионы долларов миру за появление коронавируса и причинённый ущерб, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

Трамп рассказал, сколько денег должен Китай выплатить миру из-за коронавируса

Он уверен, что именно Китай виновен в распространении страшной инфекции, охватившей мир, однако не стал приводить конкретные факты в подтверждение своим словам.

"Китаю придётся заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации. У Китая нет столько денег, чтобы выплатить эти компенсации. Я считаю, что по всему миру, я не говорю только о США, было нанесено ущерба на 60 триллионов долларов. У Китая нет 60 триллионов", — высказался Трамп в интервью Fox News.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что опасный омикрон-штамм коронавируса в ближайшее время атакует американцев. Ожидается большое количество заболевших, новая разновидность коронавируса займёт в стране доминирующую позицию за следующие несколько недель.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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