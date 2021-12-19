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В Германии заявили, что "Северный поток — 2" стал головной болью

Мир

Глава комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот сказал, что "Северный поток — 2" не только экономический проект — на него также влияют и политические факторы.

В Германии заявили, что "Северный поток — 2" стал головной болью

"В нём участвуют компании из 12 стран-членов Европейского союза, то, разумеется, это имеет политический эффект, и это тема, которая доставляет многим в Европейском союзе головную боль", — заявил Рот в интервью Deutschlandfunk.

Так, он отметил, что Германия отстаивает интересы Украины. Рот добавил, что, если газ пойдёт по трубопроводу в Германию и Европу, это не должно повести к тому, чтобы Украина стала пострадавшей стороной.

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с сертификацией оператора газопровода "Северный поток — 2". В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что процесс должен пройти тщательно, дабы не было претензий со стороны Еврокомиссии.

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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