Литовский депутат призвал сохранить транзит "Беларуськалия"

Литовский парламентарий Гинтаутас Палуцкас призвал не отказываться от транзита "Беларуськалия" через территорию страны. По словам политика, власти могут признать ошибку, избежать санкций.

Как отметил депутат, властям Литвы лучше сказать, что они проанализировали ситуацию ещё раз и поняли, что поступили не очень правильно. Удобрения могут направлять до введения санкций Европы, когда в этом возникнет необходимость, сказал Палуцкас.

"Нет смысла мучить себя и своё общество, особенно если эти санкции очень легко обойти", — подчеркнул парламентарий в эфире "Новостного радио".

Вместе с этим политик осудил идею министерства транспорта остановить поставки всех товаров и услуг из Белоруссии. По мнению депутата, подобное предложение нельзя назвать адекватной реакцией на отношения между странами.

Ранее Вашингтон объявил санкции против белорусской корпорации "Беларуськалий". При этом Вильнюс не остановил транзит продуктов. Руководители МИД и Минтранса Литвы подали в отставку. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните не удовлетворила прошения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.