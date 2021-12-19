Вице-президент США осадила журналиста из-за вопроса о Джо Байдене

Американский вице-президент Камала Харрис жёстко ответила на шутливый вопрос журналиста о настоящем президенте США. Политик потребовала прекратить подобные рассуждения.

Таким образом Харрис прокомментировала ошибку американского лидера Джозефа Байдена, который в пятницу, 17 декабря, в ходе мероприятия в Университете Южной Каролины случайно назвал вице-президента главой государства. Политик раздражённо подчеркнула, что руководителем США действительно является Байден.

"Это Джо Байден. И прекратите рассуждать, словно вы республиканец, о том, президент он или нет", — сказала Харрис, слова которой приводят The Hill.

Вместе с этим она напомнила, что работает на должности вице-президента. Американский лидер два раза говорил о Харрис как о главе США.

Ранее Байден назвал "настоящим президентом" главного американского инфекциониста Энтони Фаучи. Однако в тот раз лидер так пошутил и указал на важную роль специалиста в принятии решений Белого дома. Ещё Байден сказал, что видел Фаучи чаще, чем собственную жену Джилл.

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