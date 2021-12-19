Спецпредставитель премьера Британии Фрост уволился из-за конфликта с Джонсоном

Дэвид Фрост уволился с поста спецпредставителя премьер-министра Британии по Brexit. Поводом послужили разногласия в отношении ужесточения коронавирусных ограничений.

Как отметил сам Фрост, он собирался сложить полномочия в январе 2022 года, однако, из-за последних событий счёл нужным покинуть должность раньше заявленного.

"Мы договорились ранее в этом месяце, что я передам полномочия в январе, чтобы уже другие занимались нашими отношениями с ЕС. Разочаровывает, что план действий стал достоянием общественности сегодня вечером. В этих обстоятельствах я считаю правильным незамедлительно покинуть свой пост", — цитирует сообщение Фроста ТАСС.

Как отметил политик, конфликт возник на почве несогласия с позицией премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Фрост подчеркнул, что ранее принятые им решения имели негативные последствия в пандемию коронавируса.

"Вы приняли смелое решение в июле, когда пошли против значительного числа оппонентов и снова открыли страну. К сожалению, оказалось, что это решение можно изменить", — резюмировал уже экс-спецпредставитель.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление Джонсона об эпидемиологической ситуации в Британии. Так, премьер заявил, что в стране зафиксировали один летальный исход от нового штамма "омикрон" и призвал пройти ревакцинацию.

Сегодня стало известно, что Германия внесла Соединённое Королевство в список "опасных" зон по распространению "омикрона" и ввела ограничения на въезд наравне с государствами Южной Африки.

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