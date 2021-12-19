EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кулеба потребовал от ЕС рассказать, как они будут отвечать на "агрессию" России
Германия объявила Британию зоной распространения "омикрона"
Генералы предрекли возможность гражданской войны в США в 2024 году
В Минске назвали меры, которые примут в случае угрозы с Запада
Доктор Мясников назвал грубейшую ошибку при заболевании COVID-19
Волочкова встретилась с врачом, помогающим в зачатии
Танец Алины Кабаевой в блестящем платье попал на видео
Тело мужа Черниковой нашли с огнестрельным ранением в голову
Cимптомы штамма "омикрон" сопоставили с признаками ранней формы COVID-19

Шумер: Сенат США рассмотрит санкции против СП-2 до середины января

Мир

Лидер демократов в верхней палате Сената США Чак Шумер заявил, что санкции против "Северного потока-2" будут рассмотрены в ведомстве до 14 января следующего года.

Шумер: Сенат США рассмотрит санкции против СП-2 до середины января

Законопроект подготовил сенатор Тед Круз. Правда, он поставил перед сенаторами ультиматум и пообещал, что перестанет блокировать утверждение кандидатов на некоторые госпосты, если Сенат примет документ по санкциям против российского газопровода "Северный поток-2".

"Не позднее чем 14 января 2022 года начнётся рассмотрение S.3436, представленного ранее сегодня Тедом Крузом", — заявил Шумер в интервью для C-Span.

Ранее власти Германии сообщали, что не планируют принимать никаких решений по "Северному потоку-2" в первой половине 2022 года. Как пояснил немецкий регулятор, они не получили необходимые документы по газопроводу для его сертификации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Северный поток-2 опять под угрозой: Что говорят эксперты?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Al Arabiya: в Багдаде произошёл авиаудар рядом с посольством США
Шумер: Сенат США рассмотрит санкции против СП-2 до середины января
РБК: Абрамович получил гражданство Португалии
NYT: Пентагон занижал число погибших мирных жителей в горячих точках
В ВОЗ объяснили, почему "тянут" с признанием "Спутника V"
Кулеба потребовал от ЕС рассказать, как они будут отвечать на "агрессию" России
Германия объявила Британию зоной распространения "омикрона"
Генералы предрекли возможность гражданской войны в США в 2024 году
В Минске назвали меры, которые примут в случае угрозы с Запада
Доктор Мясников назвал грубейшую ошибку при заболевании COVID-19
Популярное
Общество
Симоньян поведала трогательную историю проводницы поезда

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пообщалась с представительницей народа в поезде и укрепилась в любви к Путину.

Симоньян поведала трогательную историю проводницы поезда
Седокова показала, как завтракает обнажённой в Монако: "Не люблю рамки"
Шоу-бизнес
Седокова показала, как завтракает обнажённой в Монако: "Не люблю рамки"
Силовые структуры
NI: РФ больше не считает морским гигантом авианосную ударную группу ВМС США
Общество
Танец Алины Кабаевой в блестящем платье попал на видео
Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская Любовь Степушова Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Совбез Белоруссии: Прибалтику уничтожат в случае конфликта в Европе
Шоу-бизнес
Тело мужа Черниковой нашли с огнестрельным ранением в голову
Сын Ефремова покинул Москву и поселился в регионе
Шоу-бизнес
Сын Ефремова покинул Москву и поселился в регионе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников