Шумер: Сенат США рассмотрит санкции против СП-2 до середины января

Лидер демократов в верхней палате Сената США Чак Шумер заявил, что санкции против "Северного потока-2" будут рассмотрены в ведомстве до 14 января следующего года.

Законопроект подготовил сенатор Тед Круз. Правда, он поставил перед сенаторами ультиматум и пообещал, что перестанет блокировать утверждение кандидатов на некоторые госпосты, если Сенат примет документ по санкциям против российского газопровода "Северный поток-2".

"Не позднее чем 14 января 2022 года начнётся рассмотрение S.3436, представленного ранее сегодня Тедом Крузом", — заявил Шумер в интервью для C-Span.

Ранее власти Германии сообщали, что не планируют принимать никаких решений по "Северному потоку-2" в первой половине 2022 года. Как пояснил немецкий регулятор, они не получили необходимые документы по газопроводу для его сертификации.

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