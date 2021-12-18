Генералы предрекли возможность гражданской войны в США в 2024 году

Группа американских генералов в отставке прогнозирует возможность начала гражданской войны в США в 2024 году. По их мнению, еще одного кризиса на выборах, как это было в 2020 году, страна может не выдержать, поскольку общество глубоко расколото.

В прогнозе для издания The Washington Post генералы отметили, что вооруженное противостояние может начаться именно в вооружённых силах, в которой, как и во всём обществе, наблюдается политический и расовый раскол.

Они обратили внимание на то, что во время событий возле Капитолия 6 января 2021 года участвовало "тревожное количество ветеранов и военнослужащих". Помимо этого, 124 отставных офицера от имени Flag Officers 4 America выпустили письмо в поддержку Дональда Трампа, в котором объявили об "украденной" у него победе на президентских выборах.

Ещё одним тревожным сигналом является решение командующего Национальной гвардией Оклахомы бригадного генерала Томаса Мансино не выполнять приказ президента США Джо Байдена вакцинировать военнослужащих Национальной гвардии.

Отставные генералы полагают, что признаки потенциальных беспорядков в армии уже есть. И заключают, что "при таком сценарии не будет звучать странно утверждение, что военный кризис может привести к гражданской войне".

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп до сих пор говорит, что у него украли победу на президентских выборах в 2020 году. При этом есть вероятность, что он примет участие в следующих выборах. Однако официально он об этом пока не объявлял.

А вот в окружении Джо Байдена говорят, что он будет баллотироваться и на следующих выборах.

В 2022 году в США состоится важное событие — состояться так называемые промежуточные выборы в конгресс. Выберут палату представителей и треть сенаторов. Очевидно, что республиканцы постараются взять реванш за неудачу на выборах в 2020 году.