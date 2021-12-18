В ЮАР сообщили о снижении числа госпитализаций с COVID-19

По данным Минздрава ЮАР, число госпитализаций с коронавирусом в стране уменьшилось после того, как там начал стремительно распространяться штамм "омикрон", став доминирующим. Об этом написало агентство Bloomberg 17 декабря.

В Минздраве ЮАР сообщили о госпитализации всего лишь 1,7% пациентов с тех пор, как две недели назад в стране началась новая волна коронавируса. Для сравнения: когда в стране доминирующим был дельта-штамм, за такой же период времени процент госпитализаций был равен 19%.

По словам лидера ЮАР Сирила Рамафосы, его страна сейчас переживает четвёртую волну коронавируса.

Ранее главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти высказал мнение, что омикрон-штамм распространяется стремительно, но количество зараженных им так же быстро будет и уменьшаться. Он считает, что пика заболеваемости "омикроном" следует ждать в самое ближайшее время, но сразу после этого, по его мнению, должно произойти снижение роста заражений.

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