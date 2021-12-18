Глава офиса Зеленского доволен телефонным разговором с Салливаном

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак созвонился с Джейком Салливаном, советником по национальной безопасности вице-президента США, чтобы обсудить эскалацию в отношении Украины.

О состоявшемся разговоре украинский политик написал в своём аккаунте в Twitter.

"В рамках постоянного диалога провёл очередной телефонный разговор с Джейком Салливаном. Обсудили дальнейшие шаги в целях деэскалации ситуации вокруг Украины и разблокирования процесса мирного урегулирования", — написал он в публикации.

Ермак отметил также, что эффективное взаимодействие с Соединёнными Штатами представляет большую ценность для украинской стороны в условия нынешней политической обстановки.

Ранее Зеленскому удалось поговорить с Борисом Джонсоном, премьер-министром Великобритании. Лидеры также обсуждали обострение ситуации на украинской границе и пришли к тому, что в сложившейся ситуации необходимо продолжать вести диалог с Россией.

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