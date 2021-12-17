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Депутат Рады Тищенко рассказал, как распознать настоящего украинца

Мир

Депутат Верховной рады Николай Тищенко рассказал, как он проверяет своих собеседников на "настоящих украинцев".

"Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь — ты не украинец", — сказал он в беседе с УНИАН.

Он заверил, что президент Украины Владимир Зеленский — настоящий представитель украинского народа, потому что тоже любит сало.

В 2019 году Николай Тищенко стал народным депутатом от партии "Слуга народа"

Ранее на Украине стоимость сала установила рекорд. Местные фермеры не хотят разводить свиней из-за высокой цены на корм. На фоне сокращения поголовья свиней Украина вынуждена покупать этих домашних животных у России и Польши.

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"Украине, кроме сала, Европе продавать нечего"
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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