Депутат Верховной рады Николай Тищенко рассказал, как он проверяет своих собеседников на "настоящих украинцев".
"Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь — ты не украинец", — сказал он в беседе с УНИАН.
Он заверил, что президент Украины Владимир Зеленский — настоящий представитель украинского народа, потому что тоже любит сало.
В 2019 году Николай Тищенко стал народным депутатом от партии "Слуга народа"
Ранее на Украине стоимость сала установила рекорд. Местные фермеры не хотят разводить свиней из-за высокой цены на корм. На фоне сокращения поголовья свиней Украина вынуждена покупать этих домашних животных у России и Польши.
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