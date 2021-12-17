Командиров бежавшего в Белоруссию польского военного Чечко уволили

Командующий видами польских вооружённых сил генерал Томаш Петровский заявил, что белорусские журналисты манипулируют солдатом Эмилем Чечко, который сбежал из Польши в Белоруссию из-за бесчеловечных действий пограничников. Также Петровский рассказал об увольнении командиров военного.

По мнению генерала, если посмотреть на первые интервью Чечко для белорусских СМИ, можно увидеть, что военный станет орудием пропаганды против Польши. Об этом свидетельствует "стиль опроса", отметил Петровский во время брифинга.

"Начинает формироваться образ, якобы польские солдаты, полицейские, пограничники допускали каких-либо незаконных, достойных порицания действий. Это полная ерунда", — подчеркнул командующий, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с этим Петровский сообщил, что ВС Польши намереваются добиться наказания для дезертира. По словам генерала, в наше время каждый юноша обязан думать, как помочь полякам и защитить национальную безопасность.

Ранее Чечко рассказал, как пограничники Польши убивали волонтёров, которые хотели помочь беженцам. Солдат сообщил, что однажды человек спросил, куда солдаты ведут мигрантов, на что военный выстрелил в лоб.

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