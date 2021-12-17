Эксперт рассказал о "подвешенном состоянии" переговоров России с НАТО

Россия находится в неприятном "подвешенном" состоянии в связи с чрезвычайно низкой активностью США по выполнению договорённостей саммита Путин-Байден, считает эксперт Андрей Кошкин.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что НАТО оставила без ответа все ранее сделанные Москвой предложения по деэскалации. Альянс не представил никаких конкретных и серьёзных инициатив по возобновлению работы Совета Россия-НАТО.

В комментарии для Pravda.Ru эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что многих удивило поведение помощника госсекретаря США Карен Донфрид, которая забирала предложения России из МИД — она быстро "исчезла" из здания ведомства, пробыв там всего 40 минут.

Эксперт сожалеет, что, несмотря на артикуляцию в публичной плоскости Джо Байденом необходимости переговоров с РФ, чтобы перевести обострение ситуации на границе Российской Федерации и Украины в политико-дипломатическую плоскость, ответных действий нет.

"Мы видим пока со стороны Соединённых Штатов Америки чрезвычайно низкую активность", — сказал Андрей Кошкин.

Эксперт считает, что это "серьёзно удручает весь мир" и, в том числе, Российскую Федерацию, и призывает не складывать руки, а решать проблему за столом переговоров.

"Силовые действия ни одна сторона предпринимать не хочет, за исключением политиков-популистов в Киеве", — отметил Андрей Кошкин.

По его словам, активность президента Франции Эммануэля Макрона в "нормандском формате" связана с его избирательной кампанией, а не с желанием выполнить Минские соглашения.

"Пока что мы находимся в режиме неприятного подвешенного состояния и готовы к взаимодействию, ждём действия со стороны Вашингтона и их союзников. Мяч на их стороне. Мы его передали вместе с документами", — резюмировал Андрей Кошкин.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков и помощник госсекретаря США Карен Донфрид обсудили на встрече в Москве гарантии безопасности в свете постоянных попыток США и НАТО изменить ситуацию в Европе в своих интересах. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что МИД расценивает переданные Госдепу США предложения по гарантиям безопасности как шаг к началу предметного диалога.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря проговорили по защищённой видеосвязи больше двух часов. Обе стороны призвали призвали к деэскалации и возвращению к дипломатии.

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