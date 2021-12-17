Global Times назвали страну, к которой США относятся как к "пушечному мясу"

США относятся к Литве как к инструменту для достижения своих собственных целей. Для них Литва — всего лишь "пушечное мясо", рычаг для борьбы с неугодными Соединённым Штатам странами. Такое мнение изложено в статье в издании Global Times.

В качестве аргумента для подобной точки зрения издание приводит обоснование, сделанное Сунь Кэцинем, научным сотрудником Китайского института современных международных отношений. Он отметил, что в Литву приезжают "оппозиционные лидеры из других стран, что нарушает принцип ООН о невмешательстве во внутренние дела иностранных государств".

По мнению автора, такую позицию Литвы активно поддерживает Вашингтон. И хотя в Вильнюсе этому очень рады, журналист считает, что США едва ли будут помогать Литве, если в этом возникнет необходимость.

Автор вспомнил случай, когда были введены санкции против компании "Беларуськалий", итогом которых чуть не стала отставка высоких литовских чиновников.

В Global Times сделали вывод, что США относятся к Литве всего лишь как к инструменту, при помощи которого можно достичь своих целей, и не задумываются о последствиях для этой страны.

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