Европарламент призвал ЕС готовить санкции против РФ из-за Украины

Евросоюз должен быть готов оперативно принять экономические и политические санкции против РФ в случае угрозы её враждебных действий против Украины. Соответствующий призыв к странам ЕС содержит резолюция принятая Европарламентом.

"Страны ЕС должны быть готовы к тому, чтобы быстро договориться о весомых экономических и политических санкциях против российского правительства в ответ на непосредственные угрозы", — цитирует сообщение Европарламента ТАСС.

Парламентарии полагают, что в Евросоюзе должны быть готовы показать Москве, что её агрессия против Киева "будет иметь высокую экономическую и политическую цену".

В резолюции депутаты заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также её намерения вступить в НАТО.

"Выбор альянса не должен зависеть от одобрения третьей страны", — подчеркнули в Европарламенте.

Резолюция содержит также призыв к РФ принимать "конструктивное участие в нормандском формате".

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