В МИД Украины призвали Запад ускорить разработку жёстких санкций против РФ

Западным партнёрам Украины нужно ускорить разработку пакета жёстких санкций против РФ, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул необходимость недопущения эскалации конфликта между Москвой и Киевом, отметив, что в случае развития событий по негативному сценарию Запад будет вынужден отреагировать на него введением новых санкций против РФ.

При этом, по мнению Кулебы, заблаговременная разработка пакета жёстких санкций позволит продемонстрировать России "цену, которую ей придётся заплатить" в случае вторжения на Украину.

"Это в принципе сдержит РФ от такого сценария", — цитирует заявление главы МИД Украины "Интерфакс".

Министр назвал в числе возможных санкций против РФ ограничения банковских операций, торговли и инвестиций, а также меры против суверенного долга.

"Поднимается также вопрос отключения России от SWIFT", — напомнил Кулеба.

Он отметил, что выработка санкционных механизмов — это внутреннее дело западных партнёров Украины.

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