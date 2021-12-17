Байден забыл имя министра обороны США и не смог внятно выговорить должность

Президент США Джо Байден на встрече с медицинскими советниками выражал благодарности своим подчинённым и когда очередь дошла до министра обороны, забыл его имя. Кроме этого, американский лидер не смог внятно выговорить о должность Ллойда Остина.

Байдену потребовалось несколько попыток, чтобы произнести правильно имя и фамилию министра обороны страны, пишет РЕН.ТВ.

Впрочем, для лидера нации такие конфузы не в новинку. На недавней деловой встрече в Канзас-Сити президент и вовсе потерялся в пространстве и с тревогой спрашивал у сопровождающих "где я?".

Ранее Pravda.Ru писала о том, американские граждане заподозрили, что президент ментально нездоров. Согласно проведённому опросу, почти половина респондентов усомнилась, что Байден в состоянии управлять страной и у него нет умственных отклонений.

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