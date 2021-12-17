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Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить газ и заявил о повышении тарифа

Мир

Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что если цены на голубое топливо в Европе не упадут, то Незалежная будет поднять тарифы. Впрочем, по его словам, выход есть — народу нужно экономить топливо.

Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить газ и заявил о повышении тарифа

Как уточнил Витренко, если украинцы будут потреблять и экономить газ как поляки, то Незалежная сможет отказаться от необходимости импортировать топливо. Но пока речь идёт только о поднятии цен для рядовых потребителей.

"Если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу. Поэтому это будет серьёзный разговор и внутри страны с депутатами, которые голосуют за бюджет, который определяет источники и использование средств, и с потребителями, украинцами", — сказал Витренко в эфире "1+1".

По словам главы "Нафтогаза", при действующих ценах на газовом рынке переплата составляет в семь раз. Розничная цена на газ составляет восемь гривен (29 центов), в то время как рыночная — 45 гривен (1,66 доллара).

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Россия-Украина: утром — деньги, вечером — газ
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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