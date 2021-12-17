Четырнадцать республиканцев из обеих палат конгресса США обратились к главе социальной платформы Twitter Парагу Агравалу с просьбой остановить "пропаганду" Китая. По мнению конгрессменов, КНР использует интернет, чтобы "продвигать" свои идеи.
Республиканцы отметили, что запрещённую в Китае платформу политики используют как инструмент дезинформации.
"Сегодня Коммунистическая партия Китая использует Twitter, заблокированную в Китае платформу, для распространения своей дезинформации по всему миру о мирных продемократических протестах в Гонконге, происхождении COVID-19, продолжающемся геноциде в Синьцзяне и исчезновении спортсменов", — цитирует письмо конгрессменов РИА Новости.
Согласно информации, письмо подписали 13 членов конгресса и один сенатор.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что Twitter отказался восстанавливать аккаунт экс-президента Америки Дональда Трампа.
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