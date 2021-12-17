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Сенаторы США нашли, кто спонсирует терроризм на государственном уровне

Мир

Группа американских сенаторов-республиканцев внесла в Конгресс законопроект о предоставлении дополнительной военной поддержки Украине, предложив объявить Россию "государственным спонсором терроризма”, если Москва "агрессивно ударит" по Незалежной.

Сенаторы США нашли, кто спонсирует терроризм на государственном уровне

Разработчики законодательной инициативы назвали свой проект Законом об охране, который гарантирует автономию Украины путём укрепления её обороны. В документе перечислен ряд мер, направленных на поддержку Киева, например

  • санкционирование иностранного военного финансирования в размере $450 млн в 2022 году,
  • обещание назначить Россию "государственным спонсором терроризма” в случае предполагаемой агрессии.

По словам сенатора Джона Баррассо (штат Вайоминг), одного из "отцов" законопроекта, президент России Владимир Путин "пытается доминировать и контролировать Украину”:

"Мы не можем позволить этому смелому и опасному поведению оставаться бесконтрольным. Соединённые Штаты и наши союзники должны сделать больше для сдерживания России, увеличив издержки ее агрессии”.

Законопроект также включает дополнительные санкции против "Северного потока-2". Украина, которая может потерять миллиарды долларов в случае прекращения транзита газа, называет СП-2 угрозой безопасности. Но, несмотря на требования Киева и Вашингтона, европейские лидеры заявили, что трубопровод начнет функционировать, как только будут устранены бюрократические препятствия.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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