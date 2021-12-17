Белый дом: 79-летний Байден собирается переизбираться в 2024 году

Действующий президент США Джо Байден будет участвовать в следующих выборах, заявили в Белом доме. 79-летний лидер подтвердил, что намерен переизбираться в 2024 году.

Как отметили в администрации, Байден, по окончании срока, намерен побороться за кресло президента в команде с нынешним вице-президентом Камалой Харрис.

"Я не могу говорить о том, какие разговоры ведут между собой вице-президент и президент, я могу лишь сказать <…> о том, что президент сам говорил: что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Больше мне нечего к этому добавить", — цитирует заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер ТАСС.

На вопрос, действительно ли Байден пойдёт на выборы в паре с Харрис, в администрации ответили утвердительно.

Ранее американские СМИ проводили социологический опрос, в результате которого выяснилось, что более 40% респондентов считают, что Джо Байден не в состоянии выполнять свои обязанности в силу "умственной отсталости". Лидера нации заподозрили в психических отклонениях. Однако супруга президента Джилл Байден назвала слухи "смешными" и заверила, что её муж в прекрасной форме.

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