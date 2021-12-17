EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сокуров: моё письмо в СПЧ не для публичного обсуждения
Депутат Митрохин рассказал, почему его задержали
Перечислены бесполезные вакцины против штамма COVID-19 "омикрон"
Двух активисток "Pussy Riot" обвинили в пропаганде нацизма
Врач объяснил, почему у Гузеевой после СОVID-19 пропал голос
В ЕС решили засекретить возможные санкции, чтобы не дать козыри России
Не вылезающая из больниц Асмус дала совет: "От "ковида" прививайтесь"
Барановская показала красавца, который превратил её жизнь в сказку
Эксперт Денисов оценил слова Зеленского о нежелании воевать с Россией

Белый дом: 79-летний Байден собирается переизбираться в 2024 году

Мир

Действующий президент США Джо Байден будет участвовать в следующих выборах, заявили в Белом доме. 79-летний лидер подтвердил, что намерен переизбираться в 2024 году.

Белый дом: 79-летний Байден собирается переизбираться в 2024 году

Как отметили в администрации, Байден, по окончании срока, намерен побороться за кресло президента в команде с нынешним вице-президентом Камалой Харрис.

"Я не могу говорить о том, какие разговоры ведут между собой вице-президент и президент, я могу лишь сказать <…> о том, что президент сам говорил: что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Больше мне нечего к этому добавить", — цитирует заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер ТАСС.

На вопрос, действительно ли Байден пойдёт на выборы в паре с Харрис, в администрации ответили утвердительно.

Ранее американские СМИ проводили социологический опрос, в результате которого выяснилось, что более 40% респондентов считают, что Джо Байден не в состоянии выполнять свои обязанности в силу "умственной отсталости". Лидера нации заподозрили в психических отклонениях. Однако супруга президента Джилл Байден назвала слухи "смешными" и заверила, что её муж в прекрасной форме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Отклонял трижды»: Почему Байден не может решиться на новые санкции против РФ
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Почему Китай для США важнее России?
Сокуров: моё письмо в СПЧ не для публичного обсуждения
Посол ФРГ объяснил высылку двух российских дипломатов из Берлина
Депутат Митрохин рассказал, почему его задержали
Перечислены бесполезные вакцины против штамма COVID-19 "омикрон"
Двух активисток "Pussy Riot" обвинили в пропаганде нацизма
Врач объяснил, почему у Гузеевой после СОVID-19 пропал голос
В ЕС решили засекретить возможные санкции, чтобы не дать козыри России
Не вылезающая из больниц Асмус дала совет: "От "ковида" прививайтесь"
Барановская показала красавца, который превратил её жизнь в сказку
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине

Тим Блэк, журналист издания Spiked, заявил, что Запад должен признать свою ответственность за кризис на Украине, а также перестать демонизировать Москву.

Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Врачи спорят: "омикрон" может быть чумой или "живой вакциной"
Методы диагностики
Врачи спорят: "омикрон" может быть чумой или "живой вакциной"
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов
Бывший СССР
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Любовь Степушова Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС Любовь Степушова Александр Артамонов Военные всего мира решили стать невидимыми Александр Артамонов Ирина Шлионская Почему людей интересуют преступления? Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Лукашенко доверяют более 72% белорусов, показал масштабный опрос
Экономика и бизнес
Аквапоника: как современные технологии изменят сельское хозяйство в РФ
В Думе разработан закон о 13-ой пенсии: деньги в стране на это есть
Власть
В Думе разработан закон о 13-ой пенсии: деньги в стране на это есть
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников