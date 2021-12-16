Посол ФРГ объяснил высылку двух российских дипломатов из Берлина

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр высказал свою позицию относительно высылки двух российских дипломатов из Берлина, сообщает РИА Новости.

"Будучи послом, не могу концентрироваться только на позитивных аспектах и обходить стороной сложные вопросы", — начал посол.

Он отметил, что приговор был вынесен независимым судом Германии, а федеральное правительство просто отреагировало на принятое решение. При этом посол заявил, что произошедшее убийство в Берлине — серьёзное нарушение суверенитета страны.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что два дипломата российского посольства в Берлине объявлены персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Напомним, что он был убит в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит в августе 2019 года. Хангошвили участвовал в конфликте в Чечне на стороне боевиков.

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