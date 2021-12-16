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Посол ФРГ объяснил высылку двух российских дипломатов из Берлина

Мир

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр высказал свою позицию относительно высылки двух российских дипломатов из Берлина, сообщает РИА Новости.

Посол ФРГ объяснил высылку двух российских дипломатов из Берлина

"Будучи послом, не могу концентрироваться только на позитивных аспектах и обходить стороной сложные вопросы", — начал посол.

Он отметил, что приговор был вынесен независимым судом Германии, а федеральное правительство просто отреагировало на принятое решение. При этом посол заявил, что произошедшее убийство в Берлине — серьёзное нарушение суверенитета страны.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что два дипломата российского посольства в Берлине объявлены персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Напомним, что он был убит в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит в августе 2019 года. Хангошвили участвовал в конфликте в Чечне на стороне боевиков.

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