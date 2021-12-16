На Украине заявили, что готовы продлить с Россией контракт на транзит газа

Генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил о готовности продлить контракт на транзит газа с Россией уже сейчас и похвастался возможностями украинской компании.

"В свою очередь генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон подчеркнул, что компания готова уже сейчас продлить контракт на транзит. Это станет залогом минимизации возможных рисков энергетической безопасности всей Европы", — говорится на официальном сайте Оператора ГТС Украины.

Отмечается также, что глава компании рассказал о преимуществах украинской ГТС. По мнению Макогона, Евросоюз должен обратить внимание на то, что Оператор ГТС Украины готов обеспечить гарантированную и стабильную транспортировку "голубого топлива".

Ранее эксперт Николай Межевич заявил, что Газпрому следует прекратить поставки газа, чтобы пресечь обвинения Еврокомиссии о причастности России к резкому росту цен на природное топливо.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.