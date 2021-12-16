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Словакия призвала ЕС, США и НАТО объединиться из-за ситуации на границе Украины

Мир

Перед началом саммита Евросоюза Эдуард Хегер, премьер-министр Словакии, заявил о необходимости координации действий ЕС, США и НАТО в случае обострения ситуации на Украине.

Словакия призвала ЕС, США и НАТО объединиться из-за ситуации на границе Украины

Он призвал заранее продумать совместные действия и озвучить санкции, которые будут введены против России.

"Для Словакии очень важно, чтобы мы, страны Евросоюза, действовали совместно и координировано также и в рамках НАТО, а также и с США. В качестве профилактической меры по урегулированию напряжённости важно озвучить и санкции, которые были бы введены против России в случае усиления напряжённости", — передаёт ТАСС слова Хегера.

Отмечается, что ситуация на границе Украины станет одной из главных тем на саммите.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже подготовил серию санкций против РФ и готов их расширить, если она проявит агрессию в отношении Украины.

До этого в России власти не раз уверяли, что никакого нападения на Украину не готовится. Недавно президент РФ Владимир Путин ответил на провокационный вопрос о "вторжении". Он заявил, что наше государство ведёт миролюбивую внешнюю политику, однако вправе обеспечивать безопасность своих территорий.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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