Премьер-министр Испании призвал уменьшить напряжённость вокруг Украины

Глава правительства Испании Педро Санчес призвал снизить напряжённость на границах с Украиной. Об этом заявили представители Кабинета министров.

В среду, 15 декабря, премьер-министр встретился в Брюсселе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как подчеркнул Санчес, Мадрид поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны-партнёра.

"Затронули, среди прочего, ситуацию на украинской границе", — заявили работники пресс-службы, слова которых передаёт ТАСС.

Вместе с этим политик призвал сохранить возможность диалога между странами. Премьер подчеркнул, что таким образом можно установить деэскалацию.

Ранее сенаторы США предложили называть Россию "государством-спонсором терроризма" из-за тяжёлой ситуации на Украине. Член комитета Сената по международным отношениям Джим Риш сообщил о необходимости перевести Киеву 450 миллионов долларов для защиты от "российской агрессии". Укрепление обороны и обеспечение автономии страны поддержали восемь сенаторов.

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