Американские F-15 прибыли в Румынию для усиления НАТО в Черноморском регионе

Воздушное присутствие НАТО в Черноморском регионе усилено развёртыванием американских истребителей в Румынии.

Как сообщает Воздушное командование союзников, истребители F-15 ВВС США приземлились накануне в румынском городе Кымпия-Турзи. Они будут находиться на авиабазе Михаила Когэлничану с 18 по 22 декабря, где уже разместилось итальянское подразделение истребителей Eurofighter.

Сообщается, что с 18 по 22 декабря самолёты ВВС Италии, Румынии и США будут осуществлять совместные полёты для обеспечения воздушного присутствия союзников в Черноморском регионе.

"Дополнительные американские истребители F-15 являются желанным приобретением и окажут положительное влияние на воздушное сдерживание союзников в регионе", — заявил замначальника оперативного штаба Командования ВВС Союзников Джоэл Кэри.

Он подчеркнул, что способность быстро развёртывать воздушные силы союзников для поддержки НАТО является жизненно важной.

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