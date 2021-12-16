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NI: своим саммитом Байден предал интересы США

Мир

Саммит, объявленный администрацией Байдена "глобальным объединяющим центром для демократий, объединённых общими ценностями и общим видением будущего", на деле оказался не только стратегически ошибочным, но и весьма сомнительным мероприятием.

NI: своим саммитом Байден предал интересы США

Так считает автор статьи, опубликованной в журнале The National Interest.

Саммит, на который были приглашены представители 100 стран мира был посвящён трём темам: "защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и поощрение уважения прав человека”.

Во вступительной речи Байден говорил о необходимости "отстаивать демократию перед угрозой возрождения автократии", которая "стремится укрепить свою власть, экспортировать и расширить своё влияние по всему миру и оправдывает репрессивную политику и практику как более эффективный способ решения сегодняшних проблем”.

Что не так?

Основные геополитические противники Вашингтона — Россия и Китай — осудили саммит как проявление "менталитета холодной войны”, назвав его "инструментом раскола и конфронтации":

"Нет необходимости беспокоиться о демократии в России и Китае, — отмечает автор статьи. — А вот некоторым иностранным правительствам лучше подумать о себе и о том, что происходит в их домах”.

Если с неприглашением Москвы и Пекина всё ясно, то игнорирование американских союзников, таких как Венгрия — члена НАТО и ЕС — было воспринято участниками крайне негативно. Особенно на фоне того, что преследующая любое инакомыслие и притесняющая иностранных журналистов Украина даже имела возможность выступить, рассказав о своей "демократии".

Эксперты разного уровня обеспокоены "сортировкой" стран по ценностным ярлыкам и предупредили Штаты, что это "может вызвать геополитическую напряжённость и в случае Азиатско-Тихоокеанского региона подвергнуть приглашённых, таких как Индонезия и Южная Корея, экономическому или политическому возмездию со стороны неприглашённых".

Лаура Торнтон, директор и старший научный сотрудник Альянса по обеспечению демократии в Немецком фонде Маршалла, отметила, что

"… процесс отбора участников "Саммита за демократию" был по иронии судьбы недемократичным, без чёткой рубрики или какой-либо другой процедурной прозрачности".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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