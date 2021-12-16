В США могут запретить вакцину Johnson&Johnson из-за тромбоза

Консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний сегодня решит, будут ли американцев и дальше вакцинировать компонентом от коронавируса Johnson&Johnson. По заявлению специалистов, препарат в некоторых случаях вызывает тромбоз.

Кроме того, сообщается, что от последствий после прививки данным компонентом скончались девять человек.

"Не исключается, что они показывают рост с апреля числа случаев образования тромбов у людей, привитых этой вакциной", — цитирует специалистов ведомства The Washington Post.

Именно в апреле специалисты приостановили использование компонента. По сообщению представителей ведомства, в числе пострадавших от побочного эффекта в виду тромбоза молодые и женщины среднего возраста.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что американская компания Johnson&Johnson начала разработку компонента от нового штамма коронавируса "омикрон" совместно с учёными из Южной Африки. По заявлению представителей фирмы-производителя, компонент будут постоянно адаптировать под изменения вируса.

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