Иран решил усилить свои традиционные угрозы в отношении Израиля визуально:
Статья с грозным заголовком "Всего один неверный шаг!” появилась в государственной англоязычной газете "Тегеран таймс".
"Усиление израильских военных угроз в адрес Ирана, похоже, наводит на мысль, что сионистский режим забыл, что Иран более чем способен нанести им удар откуда угодно”, — предположили авторы статьи.
В качестве иллюстрации использована карта Израиля, почти полностью покрытая красными булавками, символизирующими возможные цели, по которым могут нанести удар иранские ракеты.
В статье цитируется начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери:
"На стратегическом уровне мы не намерены ни по кому наносить удары, но на оперативном и тактическом уровне мы готовы к решительному ответу и быстрому и жесткому наступлению против врага".
В газетном материале отмечается, что Израиль активизировал свою военную деятельность, поскольку после перерыва в Вене возобновились переговоры по возрождению знаковой иранской ядерной сделки 2015 года между Тегераном и мировыми державами.
Наиболее "тревожными" действиями Израиля автор статьи называет
"Уберите руки!” — написали в заключение авторы статьи.
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