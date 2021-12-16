Иран выпустил карту Израиля, на которую нанесены все цели будущего обстрела

Иран решил усилить свои традиционные угрозы в отношении Израиля визуально:

опубликована карта еврейского государства, где отмечены цели, по которым Тегеран готов "хоть сейчас" нанести удар в ответ на агрессию свой адрес.

Статья с грозным заголовком "Всего один неверный шаг!” появилась в государственной англоязычной газете "Тегеран таймс".

"Усиление израильских военных угроз в адрес Ирана, похоже, наводит на мысль, что сионистский режим забыл, что Иран более чем способен нанести им удар откуда угодно”, — предположили авторы статьи.

В качестве иллюстрации использована карта Израиля, почти полностью покрытая красными булавками, символизирующими возможные цели, по которым могут нанести удар иранские ракеты.

В статье цитируется начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери:

"На стратегическом уровне мы не намерены ни по кому наносить удары, но на оперативном и тактическом уровне мы готовы к решительному ответу и быстрому и жесткому наступлению против врага".

В газетном материале отмечается, что Израиль активизировал свою военную деятельность, поскольку после перерыва в Вене возобновились переговоры по возрождению знаковой иранской ядерной сделки 2015 года между Тегераном и мировыми державами.

Наиболее "тревожными" действиями Израиля автор статьи называет

продолжающиеся воздушные налёты на цели в Сирии, которые зависят от помощи Тегерана в борьбе с террористами;

сообщения о призывах израильских военных и разведки к США пресечь иранскую программу баллистических ракет;

запланированные учения ЦАХАЛа в Средиземном море, которые будут имитировать нападение на Иран.

"Уберите руки!” — написали в заключение авторы статьи.