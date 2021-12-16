Глава Евросовета предупредил Россию о "жёсткой реакции" за вторжение на Украину

На пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза и "Восточного партнёрства" глава Евросовета Шарль Мишель пригрозил Москве "жёсткой реакцией" на якобы возможное "вторжение" в Незалежную.

Кроме того, Мишель подчеркнул, что Евросовет непременно вернётся к вопросу "российской агрессии".

"Завтра Евросовет вернётся к этому вопросу и совместно с нашими партнёрами <…> решительно заявит, что, если произойдёт какая-либо военная агрессия в отношении Украины, последует жёсткая реакция", — цитирует главу Евросовета "Лайф".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что представители ЕС надеются, что военных действий можно будет избежать.

Ранее Pravda.Ru цитировала экс-представителей ЦРУ США. По мнению аналитиков, шансов у Незалежной, если война с Россией станет реальностью, нет. И якобы российской стороне понадобится лишь три дня, чтобы выйти к Днепру.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.