EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Захарова: высылка из Берлина российских дипломатов не останется без ответа
Ракета "Ответ" превосходит американского конкурента ASROC, заявил эксперт Сивков
Бьюти-эксперт назвала эффективные методы ухода за кожей зимой и в пандемию
Захарова: РФ отреагирует на отказ во въезде десяти своим гражданам в Молдавию
Байден заявил о намерении ещё раз пообщаться с Путиным
Вирусолог опроверг версию об искусственном происхождении штамма "омикрон"
Алина Покровская стала лауреатом специальной премии фестиваля "Золотая Маска"
Эксперт раскритиковала ЕГЭ и онлайн-обучение: "Катастрофическая система"
Глава ЕК приказала России не требовать своевременной оплаты поставок газа

Россия и США продолжат диалог по особому статусу Донбасса

Мир

Вашингтон и Москва продолжат диалог об осуществлении Украиной минских соглашений с учётом мнения лидера США Джо Байдена об особом статусе Донбасса.

Россия и США продолжат диалог по особому статусу Донбасса

Об этом заявил анонимный источник, который принимал участие в беседе заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака и помощника американского госсекретаря Карен Донфрид. По словам источника, Козак и Донфрид разговаривали более двух часов. Помощник госсекретаря пообещала передать предложения московской стороны о гарантиях безопасности американским властям, а также рассказать эту информацию странам-партнёрам.

"Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации минских соглашений с учётом заявленной президентом США Джо Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статуса для завершения конфликта", — заявил собеседник РИА Новости.

Ранее стало известно, что Донфрид приехала в Москву из Киева после переговоров с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и другими местными политиками. Помощник госсекретаря положительно оценила беседы в Москве. Они прошли в русле налаживания стабильных отношений между Америкой и Россией, отметила Донфрид.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Зеленский приехал на Донбасс (Видео)
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Россия и США продолжат диалог по особому статусу Донбасса
Два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Германии
National Interest: Запад может готовить новое вторжение в Россию
Ракета "Ответ" превосходит американского конкурента ASROC, заявил эксперт Сивков
Бьюти-эксперт назвала эффективные методы ухода за кожей зимой и в пандемию
Захарова: РФ отреагирует на отказ во въезде десяти своим гражданам в Молдавию
Байден заявил о намерении ещё раз пообщаться с Путиным
Вирусолог опроверг версию об искусственном происхождении штамма "омикрон"
Алина Покровская стала лауреатом специальной премии фестиваля "Золотая Маска"
Эксперт раскритиковала ЕГЭ и онлайн-обучение: "Катастрофическая система"
Популярное
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго

Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Здоровье
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Общество
Певцов узнал статистику осложнений после прививок от COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Небензя объяснил, почему Россия пошла против всех в Совбезе ООН
Ирина Шлионская Современные "Павлики Морозовы": правильно ли доносить на родителей? Ирина Шлионская Усам Оздемиров России отступать некуда: гарантии безопасности — это вопрос выживания Усам Оздемиров Любовь Степушова Успех в Индии дал Путину смелость в переговорах с НАТО Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Правительство Молдавии больше не будет погашать долги перед Газпромом
Политика. Новости и аналитика
The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ
Директор Лепса рассказал о состоянии артиста: "Гипертонический криз"
Шоу-бизнес
Директор Лепса рассказал о состоянии артиста: "Гипертонический криз"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников