Россия и США продолжат диалог по особому статусу Донбасса

Вашингтон и Москва продолжат диалог об осуществлении Украиной минских соглашений с учётом мнения лидера США Джо Байдена об особом статусе Донбасса.

Об этом заявил анонимный источник, который принимал участие в беседе заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака и помощника американского госсекретаря Карен Донфрид. По словам источника, Козак и Донфрид разговаривали более двух часов. Помощник госсекретаря пообещала передать предложения московской стороны о гарантиях безопасности американским властям, а также рассказать эту информацию странам-партнёрам.

"Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации минских соглашений с учётом заявленной президентом США Джо Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статуса для завершения конфликта", — заявил собеседник РИА Новости.

Ранее стало известно, что Донфрид приехала в Москву из Киева после переговоров с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и другими местными политиками. Помощник госсекретаря положительно оценила беседы в Москве. Они прошли в русле налаживания стабильных отношений между Америкой и Россией, отметила Донфрид.

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