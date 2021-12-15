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National Interest: Запад может готовить новое вторжение в Россию

Мир

Обозреватель американского издания National Interest Петер Сучиу написал в своей статье о том, что Россия не зря опасается нового вторжения Запада.

National Interest: Запад может готовить новое вторжение в Россию

"Неудивительно, что русский медведь точит когти — модернизирует военно-морской флот, проводит регулярные учения и разрабатывает новые вооружения — от танка Т-14 "Армата" до гиперзвуковых и подводных ракет", — отметил Сучиу.

По его словам, для американцев идея об агрессии Североатлантического альянса кажется преувеличенной, однако Москва небезосновательно рассматривает такой сценарий. Автор статьи напомнил, что за последние столетия западные страны неоднократно пытались захватить Россию.

В 1918 году в стране началась Гражданская война. США воспользовались этой ситуацией и вторглись в Российское государство. Известно, что американцы участвовали в боях против большевиков. Через два десятилетия фашистская Германия напала на СССР, что привело к самому кровопролитному конфликту в мировой истории.

После окончания Второй мировой войны началась холодная война, которая ознаменовалась противостоянием СССР и США. "После распада Советского Союза Россия стала уязвимее", потому что многие её союзники по социалистическому лагерю стали членами НАТО, отметил обозреватель National Interest.

Учитывая историю Россию, текущая модернизация российской армии является жестом защиты, а не нападения, подчеркнул Сучиу.

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