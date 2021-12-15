Захарова: РФ отреагирует на отказ во въезде десяти своим гражданам в Молдавию

Отказ во въезде в Молдавию десяти россиянам не останется без ответа со стороны РФ, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что в Кишинёве откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции", — цитирует дипломата РИА Новости.

Десять граждан РФ не пустили в Молдавию накануне прошедших в Приднестровье 12 декабря выборов главы непризнанной республики. Россиян, в числе которых были политолог Наталья Нарочницкая и член СПЧ Александр Брод, после многочасового ожидания отправили обратным рейсом в РФ.

Захарова отметила, что такие действия властей Молдавии противоречат их заявлениям о готовности к конструктивному диалогу с РФ.

"Уже не говорю о демократических стандартах, которым привержен Кишинёв на словах, хотелось бы, чтобы и на деле тоже", — сказала представитель МИД РФ.

Она выразила надежду, что молдавские власти "сосредоточатся" на развитии сотрудничества с РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.