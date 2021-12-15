Отказ во въезде в Молдавию десяти россиянам не останется без ответа со стороны РФ, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что в Кишинёве откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции", — цитирует дипломата РИА Новости.
Десять граждан РФ не пустили в Молдавию накануне прошедших в Приднестровье 12 декабря выборов главы непризнанной республики. Россиян, в числе которых были политолог Наталья Нарочницкая и член СПЧ Александр Брод, после многочасового ожидания отправили обратным рейсом в РФ.
Захарова отметила, что такие действия властей Молдавии противоречат их заявлениям о готовности к конструктивному диалогу с РФ.
"Уже не говорю о демократических стандартах, которым привержен Кишинёв на словах, хотелось бы, чтобы и на деле тоже", — сказала представитель МИД РФ.
Она выразила надежду, что молдавские власти "сосредоточатся" на развитии сотрудничества с РФ.
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