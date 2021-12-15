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Карл Рихтер: Шольц - не Меркель, он скоро войдёт в лагерь разжигателей войны

Мир

Берлин сейчас жёстко прессуют США и НАТО, требуя от нового правительства жёсткой конфронтации с Россией, утверждает немецкий политолог Карл Рихтер.

Карл Рихтер: Шольц - не Меркель, он скоро войдёт в лагерь разжигателей войны

Как он написал в статье, опубликованной порталом "ПолитНавигатор", недавно сформированному правительству "союзники и партнёры" не дадут спокойно "войти в рабочий режим", поскольку их "предупреждения" о "российском военном вторжении" на Украину и требования "занять место в строю", "становятся всё более истеричными".

Рихтер напоминает, что Ангеле Меркель удавалось расставлять акценты так, чтобы интересы самой Германии не страдали и даже "воздерживаться от оскорблений Москвы", но он абсолютно уверен: дальше этот подход работать не будет.

"Новый канцлер уже уступил, когда поддался давлению и не воспользовался правом вето на покупку Киевом противотанковых пушек и систем снайперской обороны у НАТО, признав её "нелетальной" (Берлин в ноябре заблокировал поддержку и закупки Украиной у НАТО оружия — Прим. ред).

Кроме того, трансатлантисты продолжают гнуть свою линию по поводу газопровода СП-2, "переживая" за потерю Киевом транзитных газовых денег. И Олафу Шольцу, который пока ещё не обозначил своей позиции по "украинскому вопросу" придётся быстренько определяться, тем более в его собственном кабмине "зелёные" — активные противники проекта — "играют весомую роль" и пытаются закрепить антироссийскую политику.

"Шольцу будет трудно сохранить достаточно разумную линию администрации Меркель, — прогнозирует немецкий политолог. — Ожидать того, что в новом году развитие событий войдёт в более спокойное русло, не приходится, скорее, наоборот. Нельзя упускать из виду, что ЕС и НАТО уже давно вошли в новый раунд эскалации с Россией, а теперь открыто спекулируют возможностью войны.

Следует опасаться, что канцлер Шольц недолго будет сопротивляться согласованному западному давлению и скорее раньше, чем позже перейдет в лагерь разжигателей войны".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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