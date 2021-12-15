Украинский эксперт: Украина не сможет расплатиться с Россией по долгам СССР

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв заявил, что Украина не сможет вернуть России долги времён СССР.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 1993 году Россия взяла на себя обязательства расплатиться по долгам за все бывшие союзные республики, рассчитывая на то, что страны СНГ передадут ей зарубежные активы бывшего Советского Союза. Российский лидер отметил, что Украина до сих пор не передала эти зарубежные активы. По словам бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия может подать на Украину в суд, требуя от Киева возврата долгов СССР.

В беседе с РИА Новости Золотарёв отметил, что долги СССР Украина вряд ли выплатит, а вот задолженность бывшего президента Виктора Януковича Киеву придётся возвращать с учётом того, что в 2022 году завершится "эпопея в Лондонском суде".

Собеседник издания подчеркнул, что Украина физически не сможет расплатиться с Россией по долгам СССР.

"Я думаю, что до долгов всё-таки не дойдет, потому что политика — это искусство реального, а тут всё-таки есть вполне очевидный политический подтекст", — сказал Золотарёв.

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